МЧС: учения с открытым огнем пройдут на улице Каштаковской в Иркутске 19 сентября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«Просим сохранять спокойствие», - обращаются к жителям Иркутска в региональном МЧС. Сегодня, 19 сентября на улице Каштаковской, 55а пройдут учения под контролем ведомства. Об этом сообщают в социальных сетях ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Для отработки действий сил и средств пожарных будет применяться открытый огонь, - предупреждают горожан.

Учения пройдут с 13:00 до 15:00.

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