Молодых ученых Иркутска приглашают принять участие в конкурсе на стипендию мэра

Молодых ученых приглашают участвовать в конкурсе проектов полезных для Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске студентов и молодых ученых приглашают принять участие в конкурсе, победитель которого получит именную стипендию мэра в области науки и техники. Необходимо представить научно-исследовательскую работу, направленную на развитие областного центра в сфере ЖКХ, туризма, градостроительства, муниципального транспорта, архитектуры, образования, спорта, дорожной деятельности потребительского рынка, молодежной и социальной политики, предпринимательства, психологии и других. Единовременную выплату за 6 лет получили 120 талантливых ребят. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- К участию допускаются студенты вузов очной формы подготовки, аспиранты и ученые: кандидаты и доктора наук. Возраст стипендиатов – до 35 лет, - уточнили в администрации Иркутска.

Прием документов стартует 26 сентября, заканчивается – 7 октября. Обращаться необходимо в комитет по экономике и стратегическому планированию с 9:00 до 17:00 по адресу улица Свердлова,41.

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