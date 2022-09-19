Уголовное дело возбудили из-за аварийной посадки самолета АН-24Б в Усть-Куте

СК возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки самолета АН-24Б в Усть-Куте. Фото: Восточное МСУТ СК России.

Транспортными следователями возбуждено уголовное дело из-за аварийной посадки самолета АН-24Б в аэропорту Усть-Кута. Решение принято по результатам проведения доследственной проверки. Напомним, утром 17 августа при заходе на посадку лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна оторвало часть крыла, а также была повреждена стойка шасси. К счастью, никто из 44 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте.

- Собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб в размере 20 миллионов рублей, отметили в ведомстве. - Следователями произведен осмотр воздушного судна, опрошен круг лиц, по изъятому топливу проведена химическая экспертиза, получены данные с речевых и параметрических самописцев, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин произошедшего.

Также в произошедшем разбираются специалисты Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров.

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