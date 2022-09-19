ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в Приангарье на 12%

Банк ВТБ с начала года предоставил жителям Иркутской области 17,2 тыс. кредитов наличными на сумму 8,8 млрд рублей. При этом в августе клиенты банка оформили 2,6 тыс. кредитов на сумму около 1,5 млрд рублей, что на 12% выше, чем в июле.

«Рынок розничного кредитования в целом растет, растет и интерес к потребительскому кредитованию. Это позволяет жителям Иркутской области закрывать отложенные и текущие потребности – летний отдых, ремонт, крупные покупки. В августе возобновилась возможность рефинансировать кредиты, взятые в период высоких ставок или объединить несколько займов в один для увеличения срока, уменьшения ставки, увеличения суммы кредита. Мы рассчитываем, что спрос на кредитные продукты продолжит свой рост в этом году», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

В целом по стране продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи всех видов кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым.