Землетрясение в Забайкальском крае 19 сентября зафиксировали иркутские сейсмологи

Землетрясение в Забайкальском крае 19 сентября произошло в Каларском районе, толчки в районе поселка Новая Чара зафиксировали иркутские сейсмологи в 14:07. Об этом сообщают в социальных сетях Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН».

Землетрясение в Забайкальском крае 19 сентября

- Эпицентр находился в нескольких километрах от поселка Новая Чара, - говорят ученые. - Энергетический класс: 12.1

Напомним, 3 сентября иркутские сейсмологи также зарегистрировали подземные толчки поблизости с Новой Чарой. Тогда это почувствовали жители Бодайбо, где сила толчков достигла 3 баллов. Эпицентр землетрясения в Забайкальском крае 19 сентября находится в той же местности, что и две недели назад.

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