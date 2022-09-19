Фрукты и орехи изъяли у пассажиров международного рейса в аэропорту Иркутска. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

В аэропорту Иркутска госинспекторы Управления Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии

изъяли у пассажиров международного рейса из Душанбе, республика Таджикистан, фрукты и орехи общим весом 11 килограммов. Это нарушало карантинное законодательство. Об этом сообщют в пресс-сужбе межрегионального ведомства.

- Запрет действует на основании указания Россельхознадзора о временном ограничении на ввоз подкарантинной продукции из республики Таджикистан в ручной клади и багаже пассажиров в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных вредных объектов, - отметили специалисты.

В отношении нарушителей возбуждено 8 дел об административном правонарушении. Продукция была изъята и уничтожена.

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