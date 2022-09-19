В аэропорту Иркутска у пассажиров из Таджикистана забрали 11 кг карантинных орехов

Фото: Россельхознадзор Иркутской области

В Россельхознадзоре Иркутской области и Республики Бурятии рассказали об изъятых запрещенных продуктах в аэропорту Иркутска. Пассажиры международного рейса из Таджикистана пытались провезти на территорию Приангарья 11 килограммов орехов и фруктов. Эти продукты входят в список подкарантинных, их нельзя перевозить в самолетах.

- Запрет действует на основании указания Россельхознадзора о временном ограничении на ввоз подкарантинной продукции из Республики Таджикистан в ручной клади и багаже пассажиров в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных вредных объектов, - пояснили в ведомстве.

Орехи и фрукты изъяли, а на перевозчиков составили 8 административных актов за нарушение законодательства. Они могут выплатить существенный штраф. А продукцию уничтожили.

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