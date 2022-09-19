В Правобережном округе Иркутска отремонтировали 10 дворов по госпрограмме Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Правобережном округе Иркутска завершили обустройство дворов многоквартирных домов по 10 адресам. Работы проходили все лето, за это время рабочие смогли обновить асфальт, провести озеленение, наладить систему водоотведения и т.д. Средства на ремонт выделили по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Городские власти уже наметили объем работ на 2023 год. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- В зависимости от потребностей территории в перечень работ входили асфальтирование проезжей части и тротуаров, обустройство парковочных мест, установка лавочек и урн, озеленение и т.д. Так, например, во дворах домов на улицах Шапошникова и Свердлова решили проблему с водоотведением, обустроив дренажные системы. На улице Свердлова, 38 по согласованию с жителями создали автопарковку на 60 мест, - рассказали в мэрии.

Отметим, по данной госпрограмме благоустроили скверы около театра "Аистенок" и бассейна "Изумруд".

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