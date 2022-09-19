В Иркутске лжемайор похитил у 52-летнего горожанина 1 миллион рублей

Мошенники по телефону выведали у него логин и пароль к аккаунту в госуслугах и уговорили перевести деньги на "безопасный счет" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Иркутска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. 52-летний иркутянин заявил, что два человека - женщина и мужчина - по телефону выведали у него логин и пароль к аккаунту в госуслугах и уговорили перевести деньги на "безопасный счет". Жертва поверила обманщикам, потому что один из них отправил ему фотографию своего удостоверения якобы майора полиции - при этом на фоне у мошенника были погоны сержанта. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

- Мужчине позвонила незнакомка и представились администратором единого портала государственных и муниципальных услуг. В телефонном разговоре женщина сообщила о том, что злоумышленники якобы пытаются получить доступ к его личному кабинету на сайте. Для пресечения выдуманных противоправных действий, собеседница предложила сменить логин и пароль доступа. Через некоторое время гражданину поступил звонок от мужчины, который представился уже сотрудником правоохранительных органов, - пояснили ситуацию в ведомстве.

В итоге, иркутянин перевел 1 миллион рублей мошенникам, и только позже осознал свою ошибку. Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", личность преступников устанавливают.

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