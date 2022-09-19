Жительница Усолья-Сибирского жестоко убила знакомого, а потом устроила пожар

Свою вину она не признала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области и СК региона сообщили об утверждении обвинения против жительницы Усолья-Сибирского. Она пойдет под суд по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью". По данным правоохранительных органов, женщина убила своего знакомого, нанеся ему множество ударов ножницами и ножом. В это время она была пьяна от алкоголя и наркотиков.

- Расследование осуществлялось следователями СК при сопровождении сотрудников полиции. В ходе следствия женщина свою вину не признала. Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу, - пояснили в прокуратуре.

После того, как преступница убила свою жертву, она решила поджечь комнату общежития, где все произошло. Но, заметив пожар, соседи вызвали спасателей. Сотрудники МЧС потушили огонь.

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