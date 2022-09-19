В Иркутской области пьяный 18-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Боханском районе Иркутской области сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль, который постоянно выезжал на встречную полосу. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот решил, что сдаваться нельзя - вжал педаль газа и попытался скрыться от закона. Началась погоня, которая попала на видео полицейских. После перехвата автомобилиста, его посадили в служебный автомобиль для серьезного разговора. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- 18-летний местный житель допустил целый ряд нарушений. Прежде всего, он имел явные признаки опьянения и признался, что незадолго до поездки выпивал пиво. Водительское удостоверение у него отсутствует. Помимо этого, легковушка не зарегистрирована в установленном порядке, - рассказали в пресс-службе.

При этом в машине находились жена и двое детей, которые не были в автокреслах. После того, как на мужчину начали составлять протоколы о нарушениях, его женщина стала вести себя совершенно неадекватно: почему-то взяла железную трубу и начала разбивать собственный автомобиль.

Полицейские фиксировали это на камеру с комментарием: "Неадекватное поведение гражданки".

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