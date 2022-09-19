Отключение горячей воды в Иркутске с 19 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 19 сентября по 23 сентября анонсировал оператор городских теплосетей. Компания заранее принесла извинения за неудобства и объяснила, что постоянные отключения горячей воды просто необходимы, чтобы снизить количество аварий в теплосетях зимой.

Отключение горячей воды в Иркутске с 19 сентября

Причиной отключения стали ремонтные работы на нескольких участках. О них оператор тоже отчитался:

- В Свердловском округе проведём ремонт тепловой сети по улицам Шмидта, 5 и Банзарова. В некоторых домах Свердловского округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В Правобережном округе проведём ремонт тепловой сети по улицам Сухэ-Батора, 4 и Щедрина, 38.

В итоге, отключение горячей воды в Иркутске с 19 сентября затронет два округа - Правобережный и Свердловский. По некоторым адресам воду отключат с 23:00, но в других многоэтажках ее не будет целый день до 18:00. Подробности смотрите в таблице.