В Иркутской области за выходные спасатели потушили 28 пожаров

В Ангарске из пожара спасли 10 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В пресс-службе МЧС Иркутской области рассказали, что за выходные дни спасатели потушили 28 пожаров. Зз них 7 случаев стали горением мусора и 2 ландшафтных пожара, остальные произошли на территории многоквартирных и частных домов.

- Самой распространённой причиной пожаров в выходные стало неосторожное обращение с огнём - 17 случаев. Причиной 6 пожаров стало короткое замыкание. 4 пожара случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 1 пожар - по причине нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, - пояснили в ведомстве.

Крупный пожар произошел в Ангарске, спасателям пришлось эвакуировать 43 жителя многоэтажки. Огонь охватил балкон одной из квартир и быстро начал распространяться внутрь дома. По предварительным данным, причиной появления огня стало неосторожное с ним обращение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области пьяный 18-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции

В салоне автомобиля находились его жена и двое детей, которые не были в автокреслах (подробнее)