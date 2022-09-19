В Прибайкальском национальном парке собрали более 500 кг стекла и 166 кг пластика

Фото: пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В Прибайкальском национальном парке на острове Ольхон организовали кампанию раздельного сбора мусора. Причем занимались этим именно посетители маршрута "Сарайский пляж". Работы по сбору отходов длились три месяца, с начала лета. За это время удалось собрать полтонны стекла и полтора центнера пластика.

- С июня по август 2022 года были вывезены: 541 килограмм стекла, 166 килограммов пластика, 140 килограммов металла и 634 – смешанных отходов. В пики туристической нагрузки вывоз осуществлялся минимум дважды в неделю, - заявил глава Островного лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Юрий Мясников.

За лето маршрут посетили около 2,5 тысячи человек. Его также посоветовали при составлении карты достопримечательностей для туристов и жителей Иркутской области. В качестве выезда "выходного дня" остров Ольхон посчитали подходящим.

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