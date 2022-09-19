ГИБДД и "Слата" помогают первоклассникам из Иркутской области выучить правила дорожного движения

"Слата" помогает первоклассникам из Иркутской области выучить правила дорожного движения. Фото: ООО "Маяк".

С 19 по 23 сентября ГИБДД совместно с министерством образования Приангарья и партнером - торговой сетью «Слата» проводит в школах "Неделю безопасности дорожного движения". Первоклассникам рассказывают, как вести себя на проезжей части, как правильно ее переходить, что важно помнить при катании на велосипеде. Для того чтобы правила лучше запоминались, организаторы мероприятия наглядно и красочно их оформили.

- Специально для акции мы разработали авторские тетради, где главный герой Слатик рассказывает и показывает детям ключевые правила безопасности, - рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Надеемся, что так дети смогут еще лучше усвоить материал.

Акция состоится в школах Иркутска, Ангарска, Шелехова и Братска. Открытые уроки проведут более чем для 3,5 тысячи первоклашек.

Первыми с правилами дорожного движения познакомились ученики иркутской гимназии №25. Ребятам рассказали о дорожных ловушках и опасностях, а затем они проверили свои знания, ответив на вопросы сотрудников Госавтоинспекции. В конце занятия всем раздали тетради с правилами.

Отметим, что проводить такие занятия в школах крайне важно: с начала года в Иркутской области произошло 273 аварии с участием детей.