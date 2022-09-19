Сотрудники SegezhaGroup получили ведомственные знаки отличия накануне Дня работников леса. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») отметила День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности во всех регионах присутствия. Накануне праздника за профессиональные заслуги более 900 работников 23 активов компании получили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды. Грамоты и благодарности вручались от имени губернаторов, глав республик, министров лесного хозяйства и генеральных директоров предприятий.

Звание «Почетный работник лесной промышленности» приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присвоено трем сотрудникам холдинга. Высшим ведомственным знаком отличия награждены: директор Вятского фанерного комбината Константин Вихарев, заместитель гендиректора Новоенисейского ЛХК Андрей Сошников и директор по интенсификации использования, охране, защите и воспроизводству лесов Управления по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Олег Токарев.

«О присвоении почетного звания не знал до последнего, считаю, что это заслуга всего коллектива, коллег, с которыми мы прошли интересный и долгий путь на комбинате и продолжаем трудиться на благо компании и России. В лесной отрасли тружусь более 30 лет, все эти годы - на одном предприятии. НЛХК - важная часть моей жизни, моей семьи и родного комбината. Уверен, что оправдаю оказанное мне высокое доверие», - говорит заместитель гендиректора Новоенисейского ЛХК Андрей Сошников.

Почетной грамотой Минпромторга России награждены 36 сотрудников SegezhaGroup. Среди них - вице-президент по стратегии и развитию бизнеса SegezhaGroup Владимир Виноградов, вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению Салават Мирсаев, гендиректор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк и главный технолог Онежского ЛДК Наталья Степанюк. Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства отмечены пять представителей компании, ещё пяти - объявлена Благодарность Рослесхоза. Корпоративными наградами SegezhaGroup и благодарностью президента группы компаний Михаила Шамолина награждены работники всех активов и управляющей компании в Москве.

«Сегодня на работе профессиональный праздник отмечают более 20 тысяч сотрудников нашего холдинга. Наградами отмечены те коллеги, которые добились по своим направлениям конкретных и важных для компании результатов, те, кто не просто профессионально выполняет поставленные задачи, а умеет думать стратегически и решать проблемы, с которыми холдинг столкнется завтра. У нас на уровне стратегии разработаны ключевые показатели эффективности, идет системное обучение и развитие персонала. Мы создаём новые рабочие места, усиливаем социальную поддержку в регионах, повышаем качество жизни и гарантируем достойную оплату труда. Люди – это наш фундамент в условиях новой экономической ситуации и усиления конкуренции. Поздравляю с праздником всех, кто любит и знает лес, кто выбрал лесную промышленность делом своей жизни», - говорит вице-президент по управлению персоналом Оксана Тихонова.

Торжественные мероприятия состоялись в трудовых коллективах всех предприятий холдинга. Так, в Иркутском регионе 6 сотрудников ООО «ТимберТранс», ООО «Тайрику-Игирма Групп» были награждены Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 2 сотрудника получили Почетные грамоты от Федерального агентства лесного хозяйства. 30 сотрудников были номинированы для награждения Благодарностями Президента холдинга SegezhaGroup.

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности ежегодно отмечают с 1966 года в третье воскресенье сентября. Это профессиональный праздник всех, кто занимается лесозаготовкой, лесопереработкой, защитой, охраной или восстановлением лесов.

Справка:

SegezhaGroup – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. SegezhaGroup занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. SegezhaGroup представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com