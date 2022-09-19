Экс-начальник ЖД предприятия в Иркутской области превысил полномочия на 3 млн рублей

По статьям, указанным в деле, можно лишиться свободы на 4 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывшего начальника железнодорожного предприятия в Иркутской области подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Своими действиями он нанес государству ущерб в 3 миллиона рублей. При этом свою вину он не признал. Об этом сообщили в пресс-службах Восточного межрегионального СУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В 2019 году обвиняемый, не контролируя ход и результаты выполнения подрядной организацией работ при капитальном ремонте перильных ограждений на 7 железнодорожных мостах ВСЖД, подписал и утвердил отчеты о списании товарно-материальных ценностей, содержащие недостоверные сведения. Также подписал акты о выполненных работах, которые фактически подрядной организацией не исполнялись, - пояснили суть дела в прокуратуре.

Ведомство утвердило обвинение и направило его в Свердловский районный суд. По статьям, указанным в деле, можно лишиться свободы на 4 года.

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