Дни Иркутской области пройдут в Совете Федерации с 19 по 21 сентября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Совете Федерации РФ с 19 по 21 сентября впервые проходят Дни Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев, представители областного правительства и ЗакСобрания расскажут о том, как у нас возводится жилье и соцобъекты, как выстраивается работа по природопользованию, продовольственной безопасности, развитию дорог и в целом транспортной инфраструктуры, какие проекты есть в сфере культуры и образования.

- Большая честь в год 85-летия Иркутской области представлять регион на такой важной площадке, - отметил Игорь Кобзев. - Приангарье впервые демонстрирует свои достижения в Совете Федерации. Для нас это не только возможность показать конкурентные преимущества и потенциал развития региона, но и заручиться поддержкой. Мы благодарны за возможность рассказать в Совете Федерации о том, что волнует жителей.

Так, будут затронуты вопросы развития аэропортов, строительства автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, ремонта дорог, создании причалов на Ангаре и Байкале. Также речь пойдет о сфере лесного хозяйства, возведении медицинских и спортивных учреждений и других важных для Иркутской области темах.

О социально-экономическом развития Иркутской области губернатор расскажет во время «Часа субъекта РФ», который пройдет на заседании Совета Федерации. Также откроется выставка в честь 85-летнего юбилея региона, посвященная его экономическому и инвестиционному потенциалу.