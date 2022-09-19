Отключение света в Иркутске 20 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 20 сентября объявили в Иркутской энергосбытовой компании. Электричества не будет преимущественно ночью, когда люди будут спать. Горожане уже привыкли к постоянным отключениям то света, то горячей воды. С 15 сентября в Иркутске начался первый этап отопительного сезона, и иркутяне очень надеются, что отключений отопления не будет.

Отключение света в Иркутске 20 сентября

Причиной отключения стали ремонтные работы, необходимые для того, чтобы в зимний период не было аварий.

- В некоторых домах города Иркутск будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, - пояснили в организации.

В итоге, под отключение света в Иркутске 20 сентября попадут четыре городских округа: Ленинский, Октябрьский, Правобережный и Свердловский. Подробности о времени и точных адресах отключения написало в таблицах энергосбытовой компании.

Отключение света в Иркутске 20 сентября

Отключение света в Иркутске 20 сентября

Отключение света в Иркутске 20 сентября

Отключение света в Иркутске 20 сентября

Отключение света в Иркутске 20 сентября