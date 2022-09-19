В Тайшетском районе в ДТП с опрокидыванием автомобиля пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Тайшетском районе Иркутской области сотрудники полиции прибыли на место автоаварии, которая произошла на федеральной трассе "Сибирь". С дороги слетел автомобиль "Митсубиси Лансер", в котором было два человека, водитель и пассажирка. Обоих пришлось госпитализировать с травмами. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Приангарья.

- По предварительным данным, 51-летний мужчина, двигаясь со своей 53-летней супругой на автомобиле "Митсубиси Лансер" из Новосибирска в Ангарск, вблизи поселка Разгон Тайшетского района не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, - пояснили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД начали проверку, чтобы установить причины и точные обстоятельства ДТП.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Боханском районе сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль, который постоянно выезжал на встречную полосу. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот решил, что сдаваться нельзя - вжал педаль газа и попытался скрыться от закона. Началась погоня.