Погода в Иркутске 20 сентября принесет дождб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 20 сентября будет прохладнее, чем накануне в понедельник, и к тому же синоптики предупреждают о дожде. Прогнозом на вторник поделились в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 20 сентября

- Погода в Иркутске 20 сентября ожидается с переменной облачностью, выпадет небольшой дождь, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем колебание температурных показателей от +13 до +15 градусов.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, составляет 720 миллиметров ртутного стола. Кстати, если температура воздуха сегодня все же не поднимется выше +12, это будет самое холодное 20 сентября за последние 25 лет. Самым же холодным за 60 лет метеонаблюдений считается этот день в 1990 году, тогда было -4, а самым теплым – в 1978-ом, тогда солнышко пригревало до +20.

Погода в Иркутской области 20 сентября вовсе принесет сибирякам усиление ветра до 15-18 м/с, кратковременные дожди. Днем столбики уличных термометров покажут +11...+16, при натекании облаков похолодает до +4…+9.

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