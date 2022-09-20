Игорь Кобзев два года на посту губернатора Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Игорь Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области 19 сентября 2020 года. Инаугурация прошла в тот день в Законодательном собрании региона. О том, что именно генерал-полковник внутренней службы будет главой Приангарья, стало известно после досрочных выборов 13 сентября два года назад.

Избирком после подсчета статистических данных в тот год сообщал, что явка на выборах составила больше 32.6%, свои голоса за Игоря Кобзева отдали почти 370 тысяч избирателей. Этот 60.79% «галочек» от числа всех сибиряков, пришедших на участки.

Напомним, Игорь Кобзев до того, как стать главой нашего региона, был заместителем министра МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В Приангарье Кобзев прибыл в декабре 2019, когда президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора Иркутской области.

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