Жительницу Иркутской области подозревают в даче взятки таможеннику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи Приангарья возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Подозреваемая – 48-летняя женщина из Усть-Кута, представительница одной из коммерческих фирм. Она думала, что за деньги сотрудники таможни внесут в акт досмотра необходимые ей сведения, которые, по всей видимости, не соответствовали действительности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- По данным следствия, подозреваемая передала в качестве взятки главному государственному таможенному инспектору Усть-Кутского таможенного поста 50 тысяч рублей, - говорят в СК региона.

Таможенник от взятки отказался и рассказал обо всем начальству. Необходимые для возбуждения дела материалы собрали сами сотрудники таможни - из отдела по противодействию коррупции - совместно с УФСБ России по Приангарью.

Расследование уголовного дела продолжается.

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