Иркутянам выдадут инвентарь для участия в субботнике в комитетах по управлению округами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уборка перед зимой. Общегородской субботник пройдет в Иркутске 24 сентября. Наводить порядок в том числе будут и сами жители вместе сотрудниками мэрии и различных предприятий. Те, кто желает присоединиться смогут получить инвентарь в комитетах по управлению городскими округами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Выдавать будут инвентарь, а также мешки и перчатки, - отмечают в мэрии.

Напомним, с недавних пор общегородской субботник в Иркутске стали проводить два раза в год. Сложилась новая хорошая традиция. Минувшей весной в городе собрали 1200 тонн мусора, участие в акции приняли более 24 000 человек. Организаторы надеются, что и осенью неравнодушных будет не меньше.

- Также на Байкальском кольце 24 числа пройдет экологическая акция, которая приурочена к открытию стелы «Город трудовой доблести», - отмечают в администрации Иркутска. – Там будут принимать вторсырье на переработку и высаживать саженцы.

В последнем ратном деле помогать будут эковолонтеры, они расскажут, как правильно все сделать, чтобы саженцы прижились.

КОНКРЕТНО

Адреса и телефоны, где можно получить инвентарь и дополнительную информацию

Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, кабинет № 204, с 9.00 до 18.00, т. 52-03-51.

Правобережный округ: ул. Марата, 14, кабинет № 510, с 14.00 до 18.00, т. 52-03-89, 52-04-07.

Ленинский округ: ул. Маршала Говорова, 3, кабинет № 29, с 9.00 до 18.00, т. 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16

Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий 27, кабинет № 15, с 8.00 до 10.00, т. 52-02-42, 52-02-48.