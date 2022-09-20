Жительница Черемхово отдала экс-мужу автомобиль после вмешательства приставов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшая жена не хотела отдавать купленный во время брака автомобиль, однако, в суде при разделе имущества постановили, что Toyota FunCargo 2000 года выпуска достается экс-супругу. Передать машину женщина согласилась только после беседы с приставами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Специалистам поступил исполнительный лист от Черемховского городского суда о передаче автомобиля гражданину от бывшей супруги.

- Жительнице города Черемхово объяснили, что автомобиль надлежит передать в установленный для этого двухдневный срок, иначе ее ждут принудительные меры – привлечение к административной ответственности, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, - рассказали приставы.

Не желаю получить озвученные выше проблемы, сибирячка передала Тойоту и документы на нее бывшему мужу.

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