Домушника задержали за кражу валюты, оружия и драгоценностей в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Приангарья полицейские задержали домушника. Оперативники выяснили, что 35-летний иркутянин приехал на заработки в Усть-Илимск. Во время строительных работ в одном из коттеджей города мужчина услышал разговор хозяина дома. Тот рассказывал, что вскоре они с женой уедут в отпуск за пределы региона. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Воспользовавшись ситуацией, в ночь с 11 на 12 сентября иркутянин пробрался на территорию частного дома через соседний участок, разбил оконное стекло, незаконно проник в помещение, после чего похитил более 250 евро, травматическое и гладкоствольное оружие, боеприпасы, некоторые вещи, а также драгоценности стоимостью более 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Большую часть украденных ювелирных украшений подозреваемый сдал в ломбард, а оружие, валюту и вещи, в которых совершал преступление, спрятал в лесу.

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