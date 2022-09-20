Фура насмерть сбила неизвестного мужчину на трассе в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На 48 километре трассы Р-258 «Байкал» вечером 19 сентября произошло смертельное ДТП. Вблизи села Моты Шелеховского района фура сбила пешехода, который в этот момент шел во встречном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции выяснили, что пешеход для своего обозначения в нарушении правил не использовал световозвращающие элементы, которые бы позволили водителю заранее его увидеть, - отметили в ведомстве.

Скорее всего, 53-летний мужчина за рулем грузовика «Mercedes-Benz Actros» просто не успел затормозить, так как поздно заметил в темноте человека. Полиция проводит прверку. Устанавливается личность погибшего.

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