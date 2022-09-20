Вопросы жилищного строительства Иркутской области обсуждают в Москве. Фото: правительство Иркутской области

В рамках Дней Иркутской области в Совете Федерации состоялось заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Было рассмотрено несколько вопросов: обеспечение жильем семей, потерявших крышу над головой из-за наводнения 2019 года, расселение аварийного жилищного фонда, а также благоустройство набережной реки Ангары в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Развитие строительной отрасли в Иркутской области идет нарастающими темпами. По всем основным показателям отмечен положительный рост, – доложил заместитель Председателя Правительства региона Павел Писарев. – Так, с начала года, по данным на 1 сентября, в регионе введено в эксплуатацию 827,8 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Также Павел Писарев отметил, что до конца 2022 года планируется ввести 1 млн 204 тысячи квадратных метров жилья. Объем выполненных работ в сфере строительства в Иркутской области за январь по июль 2022 года составил 171,5 млрд рублей, или 112,4 % к уровню аналогичного периода 2021 года.

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