Пожароопасный сезон в лесах пяти северных районов Иркутской области завершен Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 сентября пожароопасный сезон считается закрытым в лесах Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин, сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Сейчас в этих пяти районах установилась устойчивая дождливая погода, в лесах отсутствует пожарная опасность. 25 сентября будет считаться датой окончания пожароопасного сезона еще в четырех районах на территории Жигаловского, Илимского, Нижнеилимского, Северного и Усть-Кутского лесничеств, – отметил Владимир Читоркин.

За весну и лето там было зарегистрировано 52 лесных пожара, один из которых на землях Витимского заповедника. Чаще всего специалисты работали в Катангском районе. Там лес горел 32 раза. При этом сезон прошел без происшествий в Мамско-Чуйском районе.

Напомним, пожароопасный сезон в Приангарье начался 11 апреля. В северных территориях с 3 июня был введен особый противопожарный режим, который действовал до 31 августа.

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