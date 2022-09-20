При ремонте улицы Бочкина в Иркутске приведут в порядок аллею возле школы № 64.Фото: администрация Иркутска

Подрядчик продолжает ремонтировать улицу Бочкина в областном центре. Полным ходом идет установка бордюров и подготовка основания под тротуары. Выполнено 30% работ. По условиям контракта объект будет готов до конца ноября. Вскоре в порядок приведут проезжую часть и обустроят парковку. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Участок дороги смогли включить в ремонт в этом году благодаря дополнительному финансированию, поступившему из областного бюджета, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Однако приступили к работам только в сентябре.

В первую очередь подрядная организация сделала тротуары с обеих сторон улицы Бочкина, чтобы ученики близлежащей школы № 64 и их родители могли проходить здесь без каких-дибо проблем. Помимо дороги отремонтируют и аллею, ведущую к учебному заведению.

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