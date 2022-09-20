Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский официально вступил в должность.Фото: ИРО ЕР

Игорь Федоровский официально вступил в должность мэра Жигаловского района. Он принес присягу во время церемонии инаугурации в актовом зале районной администрации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, по результатам голосования Игоря Федоровского поддержали 2095 человек, это 79,5% голосов. В целом явка составила 37,6%.

Напомним, всего в единый день голосования в Жигаловском районе прошло 19 избирательных кампаний: мэра района, 8 глав и 10 дум, в том числе думы Жигаловского района. В общей сложности замещалось 90 мандатов, 62 получила партия.

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