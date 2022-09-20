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Происшествия20 сентября 2022 3:50

Момент лобового столкновения иномарки с фурой попал на видео в Братске

Водитель Toyota Corona пострадал при лобовом столкновении с фурой в Братске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Момент лобового столкновения иномарки с фурой попал на видео в Братске

Момент лобового столкновения иномарки с фурой попал на видео в Братске

В Братске инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 37-летний водитель автомобиля Toyota Corona. Предварительно установлено, что 20 сентября около 09:50 на перекрестке федеральной дороги "Вилюй" и улицы Пролетарской произошло столкновение грузовика Volvo и иномарки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия 37-летний мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

55-летний водитель грузовика отделался лишь испугом, помощь медиков ему не понадобилась.

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