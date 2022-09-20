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Общество20 сентября 2022 4:01

Более четырех тысяч иркутян посетили «Летний кинотеатр во дворах»

Сезон завершен
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более четырех тысяч иркутян посетили «Летний кинотеатр во дворах»

Более четырех тысяч иркутян посетили «Летний кинотеатр во дворах»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 4 тысяч жителей областного центра эти летом присоединились к проекту «Летний кинотеатр во дворах». В этом году прошло 50 киносеансов под открытым небом во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В течение лета иркутяне смогли увидеть на больших экранах отечественные фильмы о событиях военных лет, спорте, дружбе, – отметила начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Александра Егорова. - Дети с удовольствием посмотрели добрые и познавательные мультфильмы. Киносеансы под открытым небом пользуются огромной популярностью. Учитывая множество положительных отзывов, в следующем году мы обязательно откроем «Летний кинотеатр во дворах» снова.

Напомним, первый кинопоказ под открытым небом состоялся в 2012 году.

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