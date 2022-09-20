Более четырех тысяч иркутян посетили «Летний кинотеатр во дворах» Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 4 тысяч жителей областного центра эти летом присоединились к проекту «Летний кинотеатр во дворах». В этом году прошло 50 киносеансов под открытым небом во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В течение лета иркутяне смогли увидеть на больших экранах отечественные фильмы о событиях военных лет, спорте, дружбе, – отметила начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Александра Егорова. - Дети с удовольствием посмотрели добрые и познавательные мультфильмы. Киносеансы под открытым небом пользуются огромной популярностью. Учитывая множество положительных отзывов, в следующем году мы обязательно откроем «Летний кинотеатр во дворах» снова.

Напомним, первый кинопоказ под открытым небом состоялся в 2012 году.

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