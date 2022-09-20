В Тулуне наказали мать 13-летнего мотоциклиста Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Тулуне во время патрулирования улиц полицейские заметили мотоциклиста, нарушающего правила дорожного движения. Когда лихача остановили, оказалось, что ему 13 лет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выяснилось, что мотоцикл ему купили родители пару недель назад, - отметили в ведомстве. - Кроме того, они разрешают сыну управлять мототехникой, несмотря на то, что он не имеет водительского удостоверения. Стоит отметить, что школьник был остановлен в отдаленном от места жительства районе, куда приехал самостоятельно.

В отношении матери был составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав. Также ситуацией заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних. Родителям грозит наказание за неисполнение своих обязанностей.

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