827,8 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2022 года в Приангарье планируется ввести 1 миллион 204 тысячи квадратных метров жилья. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства региона Павел Писарев во время заседания комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совете Федерации.

– Развитие строительной отрасли в Иркутской области идет нарастающими темпами. По всем основным показателям отмечен положительный рост, – доложил Павел Писарев. – Так, с начала года, по данным на 1 сентября, в регионе введено в эксплуатацию 827,8 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в рамках Дней Иркутской области в Совете Федерации было рассмотрено несколько вопросов: обеспечение жильем семей, потерявших крышу над головой из-за наводнения 2019 года, расселение аварийного жилищного фонда, а также благоустройство набережной реки Ангары в Иркутске.

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