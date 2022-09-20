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Общество20 сентября 2022 4:27

Турнир «Спорт против вейпов» пройдет в Ангарске

Участие в нем примут около 300 спортсменов со всей Иркутской области и Бурятии
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Турнир «Спорт против вейпов» пройдет в Ангарске. Фото: администрация Ангарска

Турнир «Спорт против вейпов» пройдет в Ангарске. Фото: администрация Ангарска

Около 300 спортсменов со всей Иркутской области и республики Бурятия примут участие в открытых соревнованиях по борьбе, которые состоятся в Ангарске 24 и 25 сентября. Место проведения - спортзал «Ермак». В этом году мероприятие посвящено проблеме массового курения вейпов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Основная цель – привлечение внимания общественности к проблеме массового распространения электронных сигарет среди школьников. Мы пропагандируем спорт и здоровый образ жизни, – рассказал руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Болгов.

Турнир состоится в Ангарске в пятый раз. Организаторами выступили ангарская федерация панкратиона и фонд «Город без наркотиков».

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