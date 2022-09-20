Мужчина пропал после опрокидывания аэролодки на реке Онот в Черемховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Аэролодка с тремя людьми перевернулась на реке Онот в Черемховском районе. В понедельник, 19 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что супружеская пара из Иркутска в сопровождении 65-летнего жителя села Онот вышли на сплав, но между реками Малый Нарын и Большой Нарын на одном из порогов судно опрокинулось. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Мужчине с супругой удалось выплыть к берегу, - расскзаали в ведормстве. - Они вышли к охотничьей базе «Устье Нарына», находящейся в 2 километрах от места происшествия. Там они обратились за помощью к группе охотников и рыболовов. Вместе они провели поисковые работы, затем расшили круг поиска, задействовав плавсредство. Положительных результатов не было – пропавшего мужчину найти не удалось.

Сегодня к поискам привлечены две группы на аэролодках, две пеших группы. К месту направлены сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы Иркутской области.

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