Ограничение движения на трассе Р-258 «Байкал» с 20 сентября действует на нескольких участках. Фото: ФКУ Упрдор "Южный Байкал".

Ограничение движения на трассе Р-258 «Байкал» с 20 сентября действует на нескольких участках. Это связано с ремонтом водопропускных труб. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Байкал".

Ограничение движения на трассе Р-258 «Байкал» с 20 сентября

- На участках трассы Р-258 «Байкал» временно ограничат движение транспортных средств

С 20 сентября 2022 года на участках: км 237+371 до км 237+971, км 286+771 до км 287+640, км 288+150 до км 288+800 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –Улан-Удэ – Чита будет временно ограничено движение транспортных средств, - уточнили в учреждении.

таким образом ограничение движения на трассе Р-258 «Байкал» пройдет на 4 участках. В случае нештатной ситуации на автодороге Р-258 необходимо звонить в экстренных службы или в дежурное Управление федеральных автодорог «Южный Байкал».

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