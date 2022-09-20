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Происшествия20 сентября 2022 7:13

В Иркутской области предприниматель скрыл от налоговой 79 миллионов рублей

Правоохранительные органы арестовали его активы на 20 миллионов рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Директор фирмы уже начал возвращать долг государству

Директор фирмы уже начал возвращать долг государству

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службах прокуратуры и СК Иркутской области сообщили, что дело 36-летнего местного жителя передали в суд с обвинительным заключением. Он проходит по статье "уклонение от уплаты налогов". Сумма очень большая - 79 миллионов рублей. Именно столько предприниматель "сэкономил" за два года, с 2018 по 2020 год. По данным правоохранительных органов, мужчина является директором компании, которая занимается прокладыванием кабеля для интернета и телефонной связи.

- Он организовал отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете фиктивных сведений о взаимоотношениях с 2 подконтрольными фирмами и 7 контрагентами, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, - пояснили в прокуратуре.

Следователи уже арестовали активы предпринимателя на 20 миллионов рублей. Кстати, задолженность он уже начал погашать - отдал государству 16 миллионов.

Сейчас дело отправили в суд для рассмотрения по существу.

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