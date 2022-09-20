В Иркутской области предприниматель скрыл от налоговой 79 миллионов рублей

Директор фирмы уже начал возвращать долг государству Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службах прокуратуры и СК Иркутской области сообщили, что дело 36-летнего местного жителя передали в суд с обвинительным заключением. Он проходит по статье "уклонение от уплаты налогов". Сумма очень большая - 79 миллионов рублей. Именно столько предприниматель "сэкономил" за два года, с 2018 по 2020 год. По данным правоохранительных органов, мужчина является директором компании, которая занимается прокладыванием кабеля для интернета и телефонной связи.

- Он организовал отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете фиктивных сведений о взаимоотношениях с 2 подконтрольными фирмами и 7 контрагентами, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, - пояснили в прокуратуре.

Следователи уже арестовали активы предпринимателя на 20 миллионов рублей. Кстати, задолженность он уже начал погашать - отдал государству 16 миллионов.

Сейчас дело отправили в суд для рассмотрения по существу.

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