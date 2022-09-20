Отключение горячей воды в Иркутске с 21 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение горячей воды в Иркутске с 21 сентября по 22 сентября анонсировал оператор теплосетей города. В организации попросили прощения за причиненные неудобства и объяснили, что если не провести профилактические работы, то зимой может произойти авария. А сейчас специалисты пытаются минимизировать их вероятность.

Отключение горячей воды в Иркутске с 21 сентября

Воды не будет преимущественно днем: с 9:00 до 18:00. Однако по некоторым адресам отключение начнется с 4 утра, а горячую воду дадут только в 23:00. Причиной остановки подачи горячей воды стали ремонтные работы.

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Гидростроителей, 16 и в микрорайоне Юбилейный, 50. В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Советская, 109/2, - рассказали в компании.

Отключение горячей воды в Иркутске с 21 сентября в итоге затронет два округа - Правобережный и Свердловский.