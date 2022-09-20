В Иркутске наркодилеру-рецидивисту грозит 20 дет тюрьмы за попытку сбыта наркотиков

Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Иркутской области остановили подозрительного 27-летнего мужчину в региональном центре. При нем обнаружили 4 грамма синтетического наркотика. Его задержали и доставили в отделение для допроса. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Житель региона признался, что собирался сбыть запрещенные вещества на территории Октябрьского округа. Он делал свертки, так называемые закладки, а покупателей находил через мессенджеры. Когда полицейские начали разбираться, оказалось, что молодой человек уже побывал в тюрьме за сбыт наркотиков.

Против рецидивиста возбудили уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". С учетом уже имеющейся судимости, жителю Приангарья грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас расследование продолжается.

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