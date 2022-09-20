Строительство спортивных объектов в Иркутской области обсудили в Совете Федерации. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Совете Федерации проходят Дни Иркутской области. Там присутствует губернатор Игорь Кобзев и представители регионального правительства. Обсуждаются вопросы, важные для развития нашего региона. Так, одной из тем стало строительство спортивных объектов.

Первый заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников сообщил, что более 40,4% населения систематически занимаются физкультурой и спортом - это соответствует плану, утвержденному Министерством спорта России для региона.

- За последние пять лет значительно улучшена спортивная инфраструктура - построено 26 физкультурно-оздоровительных комплексов, более 80 плоскостных спортивных объектов, - сказал Руслан Ситников.

И строительство продолжается. Однако, для того чтобы еще активнее развивать спорт в Иркутской области, нужны объекты регионального значения, такие как ледовый дворец «Байкал».

В госпрограмму предложили включить два проекта.

Первый - универсальный спортзал в «Училище Олимпийского резерва», где будут готовить кадры и членов сборных команд Иркутской области по баскетболу, волейболу, мини-футболу, дзюдо, боксу и другим видам спорта.

Второй - комплекс с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром. Здесь смогут тренироваться спортсмены Иркутской области и всей страны, поскольку все чаще состязания проходят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно наш регион может стать центром подготовки и проведения соревнований.