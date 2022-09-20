МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение из-за урагана на юге региона

С туристическими прогулками на Байкал лучше повременить Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Иркутскую область надвигается сильнейший ураган: порывы ветра достигнут 35 метров в секунду. При таком ветре ломаются деревья, срываются крыши и части фасадов домов. Непогода начнется уже 21 сентября. В связи с этим ГУ МЧС по Иркутской области объявило штормовое предупреждение.

- Оперативные силы и средства находятся в готовности к реагированию в связи с получением неблагоприятного прогноза погоды. 21 сентября местами по области сохранятся порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем в центральных, южных и верхнеленских районах ожидаются порывы до 25 м/с, на озере Байкал - порывы 30-35 м/с, дождь, мокрый снег, установление временного снежного покрова, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, в самом Иркутске, по данным Гидрометцентра, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Не такие сильные, как на Байкале, но все еще ураганные. Температура днем не превысит отметку в +13 градусов, пройдет небольшой дождь.