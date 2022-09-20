Игорь Кобзев озвучил Совету Федерации предложения по продовольственной безопасности Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев вынес на рассмотрение Совета Федерации предложения по обеспечению продовольственной безопасности региона и развитию агропромышленного комплекса.

Губернатор отметил, что Приангарья полностью обеспечивает себя кормовым зерном, яйцом, на 90% - картофелем, на 87% - молоком и молочными продуктами, на 81% - мясом птицы. Однако мяса и овощей недостаточно.

- Одна из приоритетных стратегических задач и одно из необходимых условий развития отрасли - стимулирование инвестиций в агропромышленном комплексе, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона предложил сохранить поддержку из федерального бюджета на часть затрат на создание и обновление объектов агропромышленного комплекса и их финансового обеспечения.

Кроме того, Игорь Кобзев отметил, что важно проработать вопрос поддержки создания и модернизации специализированных ферм для выращивания коров, строительства молочных ферм и тепличных комплексов для овощей.

Также предложено ввести льготный тариф на перевозку зерна по железной дороге, поскольку Приангарье находится далеко от основных рынков сбыта, и увеличить финансирование на гранты на развития сельского туризма. Напомним, федеральная поддержка для агротуризма начала выдаваться с 2022 года.