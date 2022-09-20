Рэпер Zammer MC и певица Ася Пивоварова поздравили Иркутскую область с юбилеем клипом

Фото: стоп-кадр видеоклипа Zammer MC Аси Пивоваровой

Рэпер Толя Zammer MC и певица Ася Пивоварова презентовали клип своей новой песни "Тайга" и приурочили его к 85-летию Иркутской области. Сами исполнители родом отсюда, Ася родилась и выросла в Ангарске. Оба музыканта любят Сибирь, они хотели создать душевную историю, напрямую связанную с восхищением местной природой. Об этом написал Анатолий Zammer на своей странице в ВК.

- Мы старались создать что-то очень душевное и похоже у нас получилось! Сибирь одна любовь! - написал на официальной странице в соцсетях Анатолий.

По его рассказам, в основу "Тайги" легли несколько важных для него строчек: "Главное, ребята, сердцем не стареть" авторства Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, а также "Мама, я Сибиряк" из собственных сочинений музыканта.

Исполнители посвятили песню Приангарью в честь юбилея, который не так давно праздновали в Иркутске.

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