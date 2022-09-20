Игорь Кобзев представил Совету Федерации план решения экологических задач Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

О первоочередных экологических вопросах и способах их решения глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил Совету Федерации. Напомним, сейчас там проходят Дни Иркутской области.

Так, губернатор предложил разработать новый федеральный проект, призванный обеспечить устойчивое развитие Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

- На Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин отметил, что Байкальск должен стать центром российского экологического туризма, - отметил Игорь Кобзев.

Это подразумевает контроль антропогенной нагрузки и создание туристической инфраструктуры, учитывая защиту от природных бедствий. В Слюдянском районе есть риск схода селевых потоков. Необходимо строить и реконструировать девять защитных сооружений общей длиной 23 километра.

Также губернатор отметил, что необходимо софинансирование для укрепления берега Ангары в Иркутске и Байкала в Байкальске, для строительства двух полигонов твердых коммунальных отходов - в Жигаловском районе и в Саянске. Ведется борьба и с несанкционированными свалками.

Отдельного внимания требует проблема загрязнение атмосферы. В нацпроект "Чистый воздух" вошли семь городов Приангарья - Иркутск, Ангарск, Шелехов, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское и Черемхово. Необходимы 2,6 миллиарда рублей на покупку городского электротранспорта, реконструкцию систем теплоснабжения и электросетевого хозяйства.