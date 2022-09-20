Игорь Кобзев обратился к Совету Федерации за поддержкой лесного комплекса в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Совете Федерации проходят Дни Иркутской области. На одном из заседаний глава региона Игорь Кобзев обратил внимание на вопросы в сфере лесного комплекса.

- Отрасль очень значимая в масштабах страны, и для нас всех принципиально, чтобы в этой отрасли был порядок. Занимаясь решением этой задачи, мы выстроили работу по четырем базовым направлениям, - сказал губернатор.

1. Глубина переработки и увеличение налоговой отдачи с каждого кубометра заготовленной древесины. Так, в прошлом году налоговые поступления от лесного комплекса выросли в 2,86 раза. А за первые полгода 2022-го налоговые платежи от этой отрасли составили 7,2 миллиарда рублей, что на 73,9% больше, чем год назад.

2. Борьба с незаконными рубками.

- В 2021 году по сравнению с 2020-м объем нелегальных рубок снизился в 2,5 раза, - сказал Игорь Кобзев. - В первом полугодии 2022-го снижение усилилось.

3. Борьба с лесными пожарами.

В Приангарье открыли еще четыре авиаотделения базы авиационной охраны лесов, увеличили число парашютистов-десантников, на 35% повысили зарплату лесных пожарных, появилась новая техника и оборудование, увеличили зону использования авиации с 40,1 до 53,5 миллионов гектаров.

В результате площади лесных пожаров снизились почти в четыре раза.

4. Лесовосстановление.

- Уже недостаточно каждое вырубленное дерево компенсировать посаженным. Нужно высаживать леса больше, чем вырублено, - поделился мнением Игорь Кобзев.

На сегодня Иркутская область - лидер в стране по лесовосстановлению. К 2024 году соотношение вырубленных или погибших деревьев и восстановленных должно достичь 100%.

В связи с этим необходимо в большом количестве выращивать саженцы. Благодаря инвестпроектам, например, появятся тепличные комплексы по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой - один из первых построят в Мегете. Губернатор попросил о федеральной поддержке.

Кроме того, Игорь Кобзев предложил повысить ответственность арендаторов лесных участков за возникновение и тушение пожаров на их территории.