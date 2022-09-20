Перекрытие улицы Лебедева-Кумача в Иркутске с 20 сентября Фото: Андрей КАРА

Перекрытие улицы Лебедева-Кумача в Иркутске с 20 сентября анонсировали в администрации города. В пресс-службе предупредили автомобилистов о том, что стоит заранее продумывать маршруты с учетом запрета на проезд по данной улице.

Перекрытие улицы Лебедева-Кумача в Иркутске с 20 сентября

- С 20 сентября по 4 октября 2022 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Лебедева - Кумача на участке от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Красных Мадьяр, - рассказали в мэрии.

Причиной введения ограничений стали аварийные ремонтные работы на этом участке. В канализационной сети появились проблемы, их будут устранять вплоть до 4 октября.

Перекрытие улицы Лебедева-Кумача в Иркутске с 20 сентября сильно не повлияет на схему движения. Работа транспорта не слишком серьезно поменяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секса не было. Житель Красноярска в попытке снять проститутку потерял в Иркутске 150 тысяч рублей

Житель Красноярска в попытке снять проститутку в Иркутской области потерял 150 тысяч (подробнее)