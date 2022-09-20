Губернатор Иркутской области обсудил вопросы соцзащиты населения с омбудсменом РФ

В 2022 году объем социальных субсидий увеличили до 1,2 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали, что на встречу с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. На совещании присутствовала уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова. Представители власти обсудили вопросы социальной защиты населения, в частности - сирот.

- В 2021-м было предусмотрено 255,9 млн рублей, поддержку получили 156 человек. В 2022 году объем средств из областного бюджета значительно увеличен и составил 1,2 млрд рублей, число получателей - 452 человека. За три года 72% от общего числа граждан, получивших социальную выплату, приобрели жилье на своей малой родине, а 28% сменили место жительства и переехали поближе к областному центру. Квартиры купили 74% граждан, жилой дом с земельным участком – 26%, - сказано в сообщении правительства.

Также Кобзев предложил устранить пробелы в законодательстве, из-за которых сироты, осваивающие программы профессионального обучения, имеют проблемы с получением выплат.

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