Какой будет погода в Иркутске 21 сентября, синоптики разочаровали прогнозом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Иркутске 21 сентября

Прогнозы на этой неделе с каждым днем все печальнее и печальнее. Погода в Иркутске 21 сентября принесет в город не только небольшое похолодание, но и осадки. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 21 сентября

- Погода в Иркутске 21 сентября будет облачной с прояснениями, ждем небольшой дождь, а также усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, в целом, скорость воздушных потоков составит 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем в городе ожидается до +10…+12 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 722 миллиметра ртутного столба, это вариант нормы для сентября.

Кстати, если воздух все же не прогреется в областном центре днем больше +10 градусов, это 12 сентября станет самым холодным за последние 30 лет метеонаблюдений. А за всю историю метеонаблюдений (60 лет) действительно самым холодным 21 число было в 1962 году, тогда приморозило до -5. Самым теплым же 21 день сентября случился в 1977 году, тогда воздух прогрелся до +24.

Погода в Иркутской области 21 сентября также облачная с прояснениями, выпадут кратковременные дожди, возможны с мокрым снегом. В регионе также гуляет сильный ветер – с порывами до 15-20 м/с, еще сильнее порывы в центральных, южных и в верхнеленских районах – до 20-25 м/с. Днем в Приангарье +8…+13, если небо затянут облака, похолодает до +1…+6.

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